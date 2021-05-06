مسؤول بـ«الصحة» يوجه رسالة للأطباء قبل وفاته بكورونا: اعملوا خير

توفي الدكتور إيهاب سراج، مدير عام بنوك الدم القومية في وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تفاقم حالته الصحية.

نصيحة قبل وفاته

آخر ما نشره الدكتور إيهاب سراج عبر حسابه على فيس بوك، نصيحة للعاملين في وزارة الصحة، حيث طالبهم بمساعدة بعضهم خلال ممارسة مهنة الطب، لأن «جبر الخواطر سر من أسرار كرم الله في هذه المهنة».

صابر: كل معروف هتقدمه للناس هتلاقي مقابل له عند ربك

ودوّن الراحل خلاصة 14 عاما من العمل والخبرة في الطب، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «شغل وخبرة، لو في حد معاك في الشغل سألك عن أي حاجة بتتعمل إزاي، قوله نعملها سوا، وخده من ايده واعملها قدامه وقوله كل اللي تعرفه عن الحاجة دي، زي ما إنت ربنا كرمك ورزقك باللي يعملك ويعرفك في يوم من الأيام».

وأضاف الدكتور صابر في رسالته إلى الأطباء: «كل معروف هتقدمه للناس هتلاقي مقابل له عند ربك من نفس نوع المعروف وزيادة كمان، وفعلا مفيش أجمل من إحساس جبر الخواطر وإنك ساعدت حد في مستقبله، والسعي في الخير لخلق الله، وفوق كل ده راحة ضميرك بنيتك الصافية، وإن عمرك ما قصدت تأذي حد».

وتابع: «والله القصة لا في شطارتك، أو في فهلوتك، إنما هو توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالي فقط لا غير، خليك نضيف وديما اعمل مع الناس الخير اللي انت تحب يتعمل معاك لو كنت مكانهم».

وأتمّ الطبيب رسالته، قائلا: «جبر الخواطر سر من أسرار البركة والتوفيق، عشان في الآخر مفيش حد بياخد رزق حد».

الهلال الأحمر ينعى الدكتور إيهاب صابر

ونعى الهلال الأحمر المصري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، الطبيب الراحل قائلا: «بقلوب يعتصرها الألم، وحزن عميق، ينعى الهلال الأحمر المصري واحدا من أخلص قادته، الدكتور ايهاب سراج مستشار الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم، الذي وافته المنية اليوم».