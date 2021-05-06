توفيت ابنته وزوجته ووالداه ولم يرهم.. الجانب المؤلم في حياة أشرف السعد

حياة مأساوية عاشها أشرف السعد طيلة ما يقرب من 25 عاما قضاها خارج وطنه بعد هربه من قضايا نصب طالته، لم تشفع له أمواله التي جناها وعاش سنوات طويلة بعيدا عن أحبائه الذين فقدهم واحد تلو الآخر.

تفاصيل مؤلمة

«ماتت ابنته سارة في عمر 26 عامًا بالفشل الكلوي، ولم يرها منذ كانت طفلة، وتوفت زوجته ووالدة أبنائه الأربعة ودفنت في السعودية ولم يرها منذ أكثر من 20 عامًا، توفي والده ووالدته ولم يراهما، لقد رحل كثير من أحبابه دون أن يراهم لقرابة ربع قرن، أو يحضر جنازئهم أو يستقبل عزاءهم مثل باقي البشر، فلتذهب الأموال إلى الجحيم»، بهذه الكلمات بدأ «محمد.ع»، أحد المقربين من أسرة رجل الأعمال، أشرف السعد، رواية الجانب المؤلم في حياته.

وفاة ابنته سارة

يقول محمد لـ«الوطن»، إن أشرف السعد تزوج أكثر من 5 مرات، إحداهن هي ابنة عمه والتي أنجبت منه 5 أبناء هم: بلال، إبراهيم، مريم، وسارة التي فارقت الحياة في عمر 26 عامًا، حيث كانت مصابة بمرض الفشل الكلوي وفارقت الحياة دون أن تراه أو يودعها مثل باقي الآباء، على حد قوله.

لم ير نجله

أما نجله إبراهيم، الذي هرب «السعد» خارج مصر وكان عمره آنذاك 3 سنوات، لم يره حتى هذه اللحظة سوى أمس فور وصوله مطار القاهرة الدولي، وبعد أن أقترب عمره من الثلاثين، بعد أن قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة على أملاكه عام 2007، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه سدد جميع المديونيات على الشركة لدى الأفراد والشركات والبنوك، إلا أن المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

حياة غير مستقرة

يقول قريب «السعد»، أن أبناء الأخير عاشوا في منزل عمتهم بعد وفاة والدتهم منذ 5 سنوات في المملكة العربية السعودية أثناء تأدية فريضة الحج حيث دفنت هناك، ولم يرها هو ولم يحضر أبناؤها جنازتها.

ولفت إلى أن الأوضاع المالية لأسرته غير مبشرة، حيث حاول نجله إبراهيم افتتاح معرض سيارات في القرية لكنه لم ينجح فقرر تصفيته.