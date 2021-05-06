هربا من حرارة الجو.. غرق عامل بمياه ترعة في الدقهلية

لقي عامل في الدقهلية مصرعه غرقا في ترعة «البحر الصغير» أمام قرية «الدراكسة» مركز منية النصر، إثر إقدامه على الاستحمام هربا من حرارة الجو، فجرفه التيار ومات غريقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثته، ونقلها إلي مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرته أكدوا وفاته أثناء الاستحمام، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائيا، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة استفكسيا الغرق.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «البحر الصغير» المارة أمام قرية « الدراكسة » دائرة المركز.

الإنقاذ النهري بالدقلهية تنتشل جثة شاب من البحر الصغير

انتقل ضباط مركز منية النصر، وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الغرق، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان للمدعو إبراهيم عبد العظيم عبد العظيم المتولي سحتوت، 27 سنة عامل، ومقيم قرية «الدراكسة» دائرة المركز ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المرکزی .

أسرة شاب غرق في ادلقلهية: جرفه التيار

بسوال كلا من والدته المدعوة نجاة إبراهيم على، 50 ربة منزل، وعمه المدعو رضا عبد العظيم المتولي سحتوت، 60 سنة عامل، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا أنه أثناء استحمام المتوفى بمياه ترعة «البحر البحر»، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد لا توجد ثمة إصابات ظاهرية ، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1980 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.