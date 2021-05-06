حملة مدعومة بقوات الأمن لفض سوق الخميس في أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مدعومة بقوات مديرية الأمن، اليوم، لفض سوق الخميس الأسبوعي بعد شكاوى المواطنين من الشروع في إقامته بإحدى الشوارع الجانبية لمقره الدائم بجوار الصالة المغطاة.

وجرى عقد إجتماع تنسيقى موسع بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان من أجل بحث آلية تطبيق التعليمات والقرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين للحد من إنتشار فيروس كورونا.

تشكيل فرق متحركة لفض أي تجمعات

وشدد نائبا المحافظ على تشكيل فرق عمل متحركة فى كل حى وقرية لتكثيف المرور الميدانى والتنسيق مع قوات الأمن لفض أي تجمعات أو أسواق دائمة ومنع إقامة أية مناسبات اجتماعية كالأفراح والعزاء وغيرها بالإضافة إلى المصادرة الفورية لأي فراشة يتم رصدها مع تحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحلات المخالفة لمواعيد الحظر في الساعة التاسعة مساء.

وكلف بتدشين نقاط أمنية ثابتة بمداخل الأسواق للتشديد على المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مع قيام غرف العمليات بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوى وبلاغات من المواطنين عن أى تجمعات أو مخالفات للإستجابة السريعة لها والتعامل الفورى معها.

تكليفات بإعداد تقارير عن الموقف اليومى

كما كلف نائبا المحافظ مسئولى المحليات بإعداد تقارير عن الموقف اليومى وعرضها على المحافظ شخصياً لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم فرق التجول فى أى مركز أو مدينة ، بالإضافة إلى قيام مسئولى المرور بعدم التهاون في توقيع الغرامات الفورية والمخالفات لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات في وسائل المواصلات ، مع ضرورة قيام دور العبادة بنشر رسالة موحدة عقب كل صلاة لتوعية وتحذير المواطنين من وازع دينى للحد من التجمعات وعدم إقامة الواجبات العائلية أو النزول من المنزل بدون ضرورة.