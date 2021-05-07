زوجة الشهيد امتياز كامل: «الاختيار 2» أظهر تضحيات وبطولات رجال الشرطة

رحل بجسده قبل 4 أعوام، لكن بطولته لا زالت مستمرة يتذكرها الجميع، فضحى بحياته في سبيل أن ينعم وطنه بالأمان، مسلسل «الاختيار 2»، أعاد إلى الأذهان ذكرى حادث الواحات الذي وقع في عام 2017، والذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة بلغ عددهم 16، عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات، وأُصيب 13 شرطيا آخرين، في واقعة اهتزت لها مصر، على وقع إرهاب الإخوان والمتطرفين.

العميد امتياز كامل، أحد شهداء حادث الواحات الذي نفذه الإرهابي هشام عشماوي، تروي زوجته سحر لـ«الوطن»، أنها لم تستطع مشاهدة مسلسل «الاختيار» في نسخته الماضية أو المسلسل الجاري، لأنه سيذكرها باستشهاد زوجها «وهيقلب عليا المواجع، لكن بتابع تعليقات السوشيال ميديا على المسلسل وبتابع مقطفات سريعة».

«الاختيار 2» نجح في مهمة توعية الأجيال الجديدة

رغم أن مسلسل «الاختيار 2»، يذكرها بكثير من المشاهد والأوقات الصعبة التي عاشتها خلال تلقيها خبر استشهاد زوجها، إلا أنها سعيدة بتجربة المسلسل الذي نجح في مهمته بتوعية المواطنين والشباب، بالتضحيات التي تبذل في سبيل حماية أرض مصر، وتعريفهم بالأطبال الذي عملوا ورحلوا في صمت ليعيش الجميع في أمان.

«الاختيار أظهر تضحيات الأبطال»، فالمسلسل من ضمن الأعمال الفنية القليلة التي أظهرت بصورة أكثر وضوحا التضحيات والرغبة الحقيقة لدى أبطال الجيش والشرطة في الحفاظ على الوطن، كذلك أظهر الفكر التكفيري والأساليب الخفية التي يعتمدون عليها لجذب الشباب وخداعهم باسم الدين، «وضح الصورتين للشباب، واعتقد أنهم أصبحوا أكثر وعيا بالتفكيرين وخطورتهم».

الشهيد كان دائما على تقديم روحه فداء لوطنه

فرحة كبيرة عاشتها زوجة الشهيد مع سماعها خبر القبض على هشام عشماوي في مايو العام الماضي، «القبض على عشماوي شفى غليلي»، ورغم أنه قبض عليه ونال جزاءه إلا أن كل ذلك لن يعوضها فقدانها أغلى إنسان لها في الحياة، «كنت أتمنى أن تتح لي فرصة الحديث مع عشماوي، حتى أساله كيف تحل لنفسك أن تزهق دماء أبرياء».

واختتمت زوجة الشهيد امتياز، أنه كان يتبع قول الله تعالى «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، ودائما كان على استعداد لتقديم روحه فداء لوطنه وحماية المصريين.