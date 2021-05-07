إصابة رجل ونجله في حريق بالسيارة نتيجة تسرب إسطوانة غاز الأكسجين

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل اشتعال النيران فى سيارة أعلى كوبرى «الباجور» بالمنوفية.

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكي يقودها أحد المواطنين، محملة بـ 2 إسطوانة غاز الأكسجين، نتيجة حدوث تسرب فى إحداهما، ما أدى إلى انفجار الإسطوانتين ونشوب حريق بالسيارة.

وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وإصابة نجله بحروق بسيطة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما سبق، وأضاف بقيامه بتعبئة إسطوانتي الأكسجين من أحد المصانع بمدينة «النوبارية» بالبحيرة لتوصليهما إلى أحد ألأشخاص بمدينة «الباجور» مقابل مبلغ مالي.