إياد نصار يكشف عن رسالة تلقاها بعد تجسيده الشهيد مبروك: صاحبها موهوم

كشف الفنان إياد نصار، عن رسالة هاتفية جاءته بعد تجسيده لدور الشهيد «محمد مبروك»، نصها «أنه فقد عددا كبيرا من المعجبين بسبب الدور»، مما يدل على الوهم الكبير الذي يعيشه صاحب الرسالة.

وأضاف إياد نصار، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه الشخصيات لا ترى الواقع، موضحا أن مسلسل «الاختيار 2»، كشف عن واقع كبير ومهم، وكيف أن ضابط أمن الدولة يجتاز العديد من الهموم والمغامرات الحقيقية.

وتابع، أن تلك الشخصيات لا تسمح لنفسها بالنظر في معتقدات غيرها، ولا تفكر سوى بطريقة واحدة، ولديها إصرارا على الجمود الفكري، لافتا أن «الاختيار 2» أربك هذه الشخصيات بشكل كبير، لأنه أوضح لقطات حقيقية وما تم تخريبه وتدميره في هذا الوقت.

ولفت أن دوره في مسلسل «الجماعة»، شكل جزءا كبيرا من اهتمامه فيما يخص الفكر التفكيري، معقبا: «بقيت بدرس في الفكر السياسي وقدمت الشخصيات عشان ده جزء من مشروع أن الفكر الإرهابي عملي مشكلة».

مسلسل «الاختيار 2»، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان «ملحمة البرث»، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور أحداث الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبد الوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد.