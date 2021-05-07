مسلسل قصر النيل الحلقة 25.. الوصول إلى صناديق الذهب

أحداث مشوقة بدأ بها مسلسل قصر النيل الحلقة 25، بمحاولة ضغط كاميليا على خالها ممدوح، للاعتراف بأماكن صناديق الذهب، كمحاولة منها لاسترداد حق والدها لكنه أنكر معرفته بمكانها.

عايدة تكتشف أمر بيع القصر

وتوالت الأحداث، بمحاولة عايدة لعقد اتفاق مع كاميليا، لكن الأخيرة رفضت الأمر، ومن ثم أخبرتها بأن نبيل السيوفي قد باع القصر دون علمهم وحصل على جزء من النقود.

وسرعان ما واجهت عايدة، زوجها نبيل السيوفي بعلمها ببيعه القصر، وهو لم ينكر، حيث هددته الأولى بالقتل إن لم يرجع في قرار بيعه للقصر.

فوزي يطلق زوجته سعاد

وبأمر من المحامي عزت، قام فوزي بتطليق زوجته سعاد، دون رغبة منه في الأمر، لكن الأول أخبره بأنها رغبة ابنته زوجة الثاني، ومن ثم قام بتطليقها. مؤامرة ضد ممدوح.

واختتمت الحلقة أحداثها، بذهاب رجال مجهولين إلى منزل ممدوح خال كاميليا، ومن ثم اصطحبوه إلى مكان مجهول للإرشاد عن أماكن اخفاؤه لصناديق الذهب، ومن ثم تم الاستيلاء عليها من قبل مجهولين آخرين.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

يتم إعادة عرض مسلسل قصر النيل، في تمام الواحدة صباحا بعد منتصف الليل على فضائية «mbc مصر2»، وفي تمام الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

أحداث مسلسل قصر النيل

يذكر أن أحداث مسلسل قصر النيل تدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل.

ومن ثم عامت الفوضى بين كافة أطراف القصر، وبدا تبادل الاتهامات يقع بينهم. أبطال مسلسل قصر النيل ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.