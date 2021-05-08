محافظ القليوبية يجري جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ قرارات إغلاق المحال

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوية، جولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، رافقه خلالها اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ونائب رئيس مدينة بنها، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، بالتوازي مع قيام نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن، بالمتابعة الميدانية مساء اليوم، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة في الساعة 9 مساءً أمس الخميس، وحتى 21 مايو الشهر الجاري، درءًا لأي تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 175 شيشة، وتحرير 128 محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير 108 محاضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 31 مقهى، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كل مجالس المدن والأحياء، اعتبارا من الخميس 22 إبريل وحتى اليوم الجمعة، ضبط 4331 شيشة، وتحرير 2330 محضر عدم ارتداء كمامة و143 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 346 مقهى مخالفة.

وشدد على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية، في مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

وأكد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل أنحاء المحافظة، خاصة المناطق الخدمية، التي تشهد في تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين، على رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحال التجارية والأسواق العامة، حفاظًا على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية، من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أي مستجدات.