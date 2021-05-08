10 معلومات عن حميد الشاعري: درس الطيران في بريطانيا ولديه 4 أبناء

كشف الفنان حميد الشاعري، عن بعض الأسرار في حياته وذلك خلال لقاء تلفزيوني له مع المذيعة أسما إبراهيم، في برنامج «رمضان أحلى مع أسما» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، وتحدث خلال اللقاء عن طقوسه في شهر رمضان وعن تعليمه وأسرته وأصدقائه وإقامته في مصر، وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

1-لا يعمل في شهر رمضان مطلقًا ويستغله في التواصل مع أسرته والعبادة ويحزن لانتهاء شهر رمضان.

2- يجيد عمل مكرونة المبكبكة الليبية وتعلمها من زوجة أبيه.

3-كان يدرس الطيران في بريطانيا وطالبه والده بأن يحصل على ساعات الطيران المقررة له في مطار إمبابة لمدة 45 يوما، وبالفعل جاء ولكنه بقي في مصر 45 عاما وليس 45 يوما.

4-كان يعمل في غسيل الأطباق في أحد الفنادق ليستطيع تسجيل أغانيه في بريطانيا ونجح في عمل 6 أغاني.

5- أكد الشاعري أنه لم يغير شكل الأغنية ولكنه قدم شكلا مميزا للأغنية ولم يقلد أحدا من السابقين وكان حريصًا على تقديم كل جديد.

6- أول صديق له في الوسط الفني هو الفنان محمد منير، لافتًا أن أول مشروع فني له كان تلحين أغنية للفنان محمد منير «دارت بينا ريح الطريق».

7-لديه 4 أبناء «نورا ونبيل ونور ونديم» وكلهم لهم اهتمامات فنية بين الرسم والإخراج والعزف والتوزيع.

8-أسرع أغنية لحنها كانت أغنية «جلجلي» ولحنها في السيارة وأكثر وقت استغرقته أغنية في تلحينها كانت أغنية «الحلم العربي» واستغرقت 45 يوما.

9-أكثر مطرب قدم له أغاني وحازت على انتشار واسع هو علاء عبدالخالق.

10-يحب سماع المهرجانات في الأفراح ويتفاعل معها ولكنه لن يقدمها أبدًا ولن يساعد في تطويرها نظرًا لأنها أغاني الجيل الجديد.