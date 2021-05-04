حميد الشاعري يخالط عامل إيجابي كورونا بمقلب «خمس نجوم» ويعلق: ليه كدا

وقع المطرب والملحن حميد الشاعري، ضحية لحلقة اليوم من برنامج المقالب «خمس نجوم»، التجربة الأولى للفنانين مصطفى قمر وغادة عادل وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي، مع عالم برامج المقالب.

وخلال الحلقة، حاول المطرب والفنان مصطفى قمر، خداع حميد الشاعري، وإيهامه أنه يريد أن يخرج معه لبعض الوقت بأحد الكافيهات، ليبدأ صناع البرنامج في إيقاع الملحن بسلسلة من الاستفزازت، حتى يخرج عن هدوءه، ويقوم بردة فعله تضحك مشاهدي البرنامج.

وأول تلك الاستفزازات التي تعرض عليها حميد، كان الاتفاق مع عدد ليس بالقليل من الفتيات والعاملين بالكافيه، لطلب التقاط صورة تذكارية معه، من بينه أحد العاملين، الذي فاجئه بأنه إيجابي كورونا، بعد أن سلم عليه والتقط صورة إلى جواره، ليرد المطرب والملحن على هذه الواقعة قائلا: «ليه كدا بس».

وبعدها طلب حميد الشاعري من المكان كحول، لتطهير يده من فيروس كوفيد 19، الذي يعتقد أنه انتقل إلى يديه بعدما سلم على العامل قبل التصوير معه، وهم بعدها لمغادرة المكان سريعا.

لكن الاستفزاز الثاني الذي أعده البرنامج له، كان في انتظاره، حيث وضعوا إحدى السيارات أمام سيارته لتغلق طريق الخروج أمامه، ولم يكن السائق متواجد بها، فقط مراهق صغير يستمع إلى الأغاني، وفي الوقت ذاته، يرفض أن يستدعي صاحب السيارة ليسمح لهم بالمرور بسيارتهم.

برنامج «خمس نجوم»، أوقع العديد من نجوم ومشاهير الوطن العربي ضحايا لمقالبه خلال الحلقات السابقة، وكان من بينهم المطربتين نوال الزغبي وهيفاء وهبي، والمطرب صابر الرباعي، بالإضافة لعدد من نجوم الفن في مقدمتهم أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأيتن عامر، وعدد أخر من مشاهير عالم كرة القدم، وكان من بينهم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.