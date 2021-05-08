17 حالة جديدة للإصابة بكورونا في أسوان بينهم 5 سودانيين

أثبتت المسحات التي تجرى بمعامل مستشفى الصدرية مديرية الصحة في أسوان، إصابة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بينهم 5 سودانيين أثناء طلبهم لشهادات صحية للسفر لدولة السودان، وباقي الإصابات من مراكز محافظة أسوان الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

حالة وفاة بعزل أسوان الرئيسي

على جانب آخر توفى داخل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، 32 حالة، وذلك خلال 7 أيام منذ بداية مايو الجاري.

بيان رسمي

وأكد بيان رسمي حصلت «الوطن» على صورة منه، أن عدد الوفيات منذ بداية شهر مايو الجاري 32 حالة داخل أقسام مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، بينها 18 حالة وفاة بكورونا داخل أقسام المستشفى الداخلي والعناية المركزة الحرجة والمتوسطة، و12 حالة وفاة لأسباب مضاعفات أخرى، وحالتي وفاة داخل المستشفى ولم يمر على دخولهم 24 ساعة.

حالة المصابين بكورونا في عزل الصداقة

وعن حالة المصابين داخل المستشفى، لا زالت الأطقم الطبية تباشر علاجهم داخل المستشفى سواء في القسم الداخلي أو العناية المركزة، ووصلت أعدادهم إلى 59 مصابًا بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها، فضلًا عن مصابين من 5 محافظات أخرى «القاهرة، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، ويتلقون العلاج اللازم.

«زايد» شكلت لجنة لمتابعة الصداقة

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الأمر، كما زارت الوزيرة محافظة أسوان وكانت مستشفى الصداقة ضمن برنامجها لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التي ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة الماضية.

معلومات عن عزل الصداقة: به 48 سرير عناية مركزة

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتم تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، وعدد 48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.