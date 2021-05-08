تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا.. مصرع 6 عمال بينهم شقيقان وإصابة 13

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثانية صباحًا، إذ يستعد أهالي قرية صفانية التابعة لمركز العدوة في محافظة المنيا لتناول وجبة السحور، لكنهم فوجئوا بصراخ البعض عقب سقوط عمال الشركة المنفذة لأعمال خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية في «البالوعة» واحدًا تلو الآخر، ما جعل البعض يبحث عن تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث، بعدما ارتفع عدد المتوفين إلى 6 عمال وأصيب نحو 13 آخرين.

تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا: «الأهالي حاولوا إنقاذ العمال»

وجاءت أبرز تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا، هي تجمع أهالي القرية محاولين إنقاذ العمال، إلا انهم لم يتمكنوا من ذلك.

ووقع الحادث خلال قيام عمال الشبكة بفتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي.

واكد شهود عيان لـ «الوطن»: أن الحادث بدأ بقيام أحد العمال بفك «بلف غاز النيثان للبالوعة الرئيسية، ثم أغمي عليه من رائحة الغاز فسقط داخل بالوعة الصرف الصحي، فحاول زملاؤه استخراجه إلا أنهم أغشي عليهم فسقطوا من الاختناق واحدًا تلو الآخر، ضمن مشهد محزن من تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا.

تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا: مصرع 3 أقارب

وجاءت أبرز تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا، وفق شهود العيان، أن 3 من المتوفين أقارب، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتشييعهم اليوم من قبل الأهالي وسط حزن شديد، ومشاركة المئات، بعدما نجحوا وفرق الإنقاذ في استخراج 6 جثامين وهم: «عبدالله عاشور، محمود عصام أحمد عبدالنبي، وشقيقه طه، عرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد».

بينما انتقل أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، إلى مكان الواقعة لمتابعة تداعياتها، كما أمر بتسهيل كافة الإجراءات لاستخراج جثامين العمال، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، ونقل المتوفين والمصابين لمستشفى مغاغة المركزي.

تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا.. أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة 13 آخرين من بين تفاصيل حادث الصرف الصحي بالمنيا، وهم كل من: «وصلاح محمد محمد 40 عاما مهندس الصرف الصحي، محمد عرفه جلال، 35 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما».

ولم تعلن المحافظة حتى الآن عن ألية صرف التعويضات للمتوفين، أو أي جهة بمحافظة المنيا، بينما حرص المحافظ ونائبه على زيارة المصابين بالمستشفى.