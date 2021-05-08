لو مضطر تسافر.. إزاي تحمي نفسك من كورونا في المطارات؟

قد يضطر البعض للسفر خارج مصر لسبب ما، سواء للعمل أو للعلاج أو غيره، وهذا يتطلب منه التعامل داخل المطارات التي يعبر آلاف المواطنين يوميا من خلالها، وعليه قد يصاب هؤلاء بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» طرق الحماية من فيروس كورونا داخل المطارات، وفقا لموقع WIKIHOW، المعني بهذا الشأن، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

- أولا يجب الحرص لأقصى درجة عند التلامس داخل المطار وتحديدا المصاعد والمقاعد.

- تجنب التلامس الجسدي أو السلام بالأيدي.

- لابد من ارتداء الكمامة الطبية منذ اللحظة الأولى لدخول المطار.

- لا تقم بلمس الآخرين لأي سبب حتى وإن وجدت زحاما فيمكنك طلب الإفصاح بالصوت من خلال الاستئذان.

- لابد من السيطرة على الأطفال وعدم تركهم يجوبون في المطار لعدم تعرضهم للإصابة وتحديد محل إقامتهم.

- المرور مرة واحدة أثناء التفتيش وانتظار من هو أمامنا لينتهي بالكامل.

- يجب التعاون مع عُمال الجوازات أثناء الحصول على ختم الجوازات، إذا يطلب العامل إزالة الكمامة لرؤية الوجه كاملاً، مع ضرورة معاودة ارتدائها سريعاً فور الانتهاء.

- تجنب الشراء من داخل المطارات قدر الإمكان وإذا لزم الأمر تجنب لمس الأغراض.

- رغم تعقيم الطائرات من الضروري الالتزام بالتباعد أثناء الدخول والسير داخل الطائرة، مع ترك مسافة آمنة.

- لابد من تطهير الأيدي باستمرار، وذلك قبل صعود الطائرة وداخل المطار.

- يمكن اصطحاب مناديل مطهره وتعقيم المقابض والمقاعد لزيادة الاطمئنان.

الحجر الصحي بالمطار

كما شددت وزارة الصحة والسكان على اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم، كما أكدت على استمرار تطبيق كل إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كل الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مضيفة أنه تم مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

وسجلت أمس، وزارة الصحة والسكان، 1125 حالة جديدة، ثبتت إيجابيتها على مستوى مستشفيات العزل الصحي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الوزارة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 235140، كما تم تسجيل 65 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا إلى 13779 حالة وفاة.