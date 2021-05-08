مصرع ربة منزل وإصابة 7 آخرين في حادث مرروي ببني سويف

لقت ربة منزل مصرعها، وأصيب 7 آخرون، بينهم 4 أطفال في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك، أمام إحدى قاعات الأفراح بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاتها.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة نقل بتوك توك، أمام قاعة فينوس بمركز الفشن، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والجثة مستشفى الفشن المركزي.

وتبين أن المصابين هم: «أحمد عزت محمد، 21 سنة، مقيم مركز الفشن، سائق، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى مع جرح قطعي بفروة الرأس طوله 7 سم وجرح قطعي بالذقن طوله 5 سم، و«شروق محمد عزت، طفلة، 10 سنوات، مقيمة الفشن، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها سلمى محمد عزت، 11 سنة، طالبة، مصابة بجرح قطعي بالقدم اليمنى مع سحجات».

وأصيب في الحادث: «محمد رفاعي فتحي، 11 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه عبد الرحمن رفاعي فتحي، 12 سنة، مقيم الفشن، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالساق اليمنى»، بالإضافة إلى حالتين جرى نقلهما بواسطة سيارات أهالي إلى المستشفى.

كما تبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 55 سنة، تدعى سعاد طه، مقيمة مركز الفشن، ربة منزل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.