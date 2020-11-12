إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث مروري ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم، فى انقلاب سيارة ملاكي بمدخل سنور بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي، قرب مدخل قرية سنور التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعي.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن المصابين هم: "مريم. م. ا"، 21 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"ميار. م. ا"، 23 عاما، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"عزت. م. ح"، 28 عاما، بجروح وكدمات متفرقة، و"هدي. ع. م"، 50 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما نقلت سيارات الإسعاف "مكه. ع. م"، سنتين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"منه. ع. م"، شهرين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، و"مصطفى. م. ا"، 10 سنوات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون ببولاق محافظة الجيزة.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية كافة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وبيان أسباب الحادث.