إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بسبب الشبورة ببني سويف

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب مصنع الأسمنت، بسبب الشبورة الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري لسيارة ملاكي اصطدمت بعمود إنارة أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع الأسمنت، بينهم ضابط شرطة.

وتبين أن المصابين هم "عبد القادر.م.ف" 37 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، مقدم شرطة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات، و"فتحية.ع.ح" 71 عامًا، مقيمة بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج مع كدمات وسحجات، و" محمد . ف . م " 23 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات وسحجات.

جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وشهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة، وصلت إلى حد الضباب، ما تسبب في قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين.