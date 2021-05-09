بناء مدارس ومجمعات خدمية بقرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«العمل ليلًا ونهارًا».. هو الشعار الذي اتخذه العاملون ضمن مبادرة «حياة كريمة» في مركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، لتنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، وذلك على كل الأصعدة من مدارس، ومشروعات مياة شرب، وصرف صحي، ورصف شوارع وطرق رئيسية، وبناء مجمعات خدمية وتنموية وزراعية وأمنية، وإنارة كافة الشوارع، وتطوير الوحدات الصحية، فضلًا عن التجهيز للمشروع الأكبر وهو تطوير المنازل للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «سكن كريم»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«ربيع»: أجهزة الدولة تولي اهتمامًا بمشرعات «حياة كريمة»

وأكد المهندس محمد ربيع منسق المبادرة في محافظة المنوفية، أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ كل محاور مشروعات الدولة لتحقيق أهداف «حياة كريمة»، خاصة أن كل أجهزة الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المشروعات، مشددا علي أن جامعتي المنوفية والسادات يقدمان كل الدعم لتنفيذ المبادرة، إضافة إلى مشاركتهما في المبادرات الصحية التي تفيذ بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف منسق المبادرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل على مستوى كافة الأصعدة وفي كل المشروعات لا يتوقف ليلًا أو نهارًا، وذلك في إطار الحرص على تنفيذها بالمواصفات القياسية، وفي المدة الزمنية المحددة للمشروعات والتي لن تزيد عن 18 شهرًا، مؤكدًا أن من بين المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها هي بناء 56 مدرسة جديدة في مركزي الشهداء وأشمون بواقع 14 مدرسة في مركز الشهداء، و 42 مدرسة في مركز أشمون، بالإضافة إلي تطوير مدارس أخري قائمة، وبناء أجنحة إضافية في مدارس أخري بالمركزين .

بناء المجمعات الخدمية ضمن المبادرة بالمنوفية

وأوضح «ربيع»، أن العمل يجرى لبناء 4 مجمعات خدمية وأمنية وصحية وزراعية في كل وحدة محلية في قري مركزي أشمون والشهداء ضمن المبادرة، موضحًا أن المجمع الخدمي سيكون به وحدة محلية ومجموعة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المدن، والمجمع الزراعي يشمل جمعية زراعية ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية، والمجمع الصحي سيكون به وحدة صحية أو مركز صحي وحدة إسعاف، والمجمع الأمني سيكون به نقطة شرطة وسجل مدني ونقطة إطفاء.