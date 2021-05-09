حصاد 3 أيام.. غلق 4473 محلا ومطعما وكافيه خالفوا مواعيد الغلق

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن إحصاءات غلق المحال العامة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح ومتابعة المحافظات بشأن الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 6 مايو حتى أمس بلغت 4473 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق وتم اتخاذ قرار بغلقها، مضيفا لـ«الوطن» أن عدد المحال المخالفة التي تم غلقها منذ تطبيق مواعيد الغلق 9 مساء بلغت 1608 محال، و800 مقهى مخالفة تم إغلاقها، و580 مطعما تم غلقه، و51 سوق تم إغلاقه وفضه، و110 ورش مخالفة تم إغلاقها علاوة على وجود أنشطة أخرى مخالفة لمواعيد الغلق من قاعات وصالات مناسبات ومراكز دروس خصوصية مخالفة تم إغلاقها وعددها 1324 نشاطا.

عدم التهاون في الإجراءات

وأشار إلى توجيه وزير التنمية المحلية للمحافظين بالتشديد في مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحيلولة دون زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ارتداء الكمامة

من جانبها طالبت التنمية المحلية، المحافظات بالتشديد على ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية لمتابعة مواعيد غلق المنشآت والالتزام بها من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً اعتبارا من الخميس الماضي 6 مايو وحتى 21 مايو من الشهر الجاري.

استثناء خدمة التيك أواي

وأشارت إلى استثناء خدمة التيك أواي للمطاعم من مواعيد الغلق، حيث يتم توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات للمنازل، علاوة على حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية مع الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.