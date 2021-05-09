«مدارس النيل»: 11 مايو آخر موعد لانتهاء تقييمات الطلاب

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث، يتم الانتهاء من كل نواتج تعلم مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، قبل 11 مايو الجاري، موضحة أنه يتم استكمال التقييمات المرحلية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف من 1-3 عبر الإنترنت، والانتهاء منها اليوم الأحد 9 مايو، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من رصد الدرجات فور الانتهاء من تنفيذ تلك التقييمات.

وأضافت في منشور لها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتم استكمال أي تقييمات مرحلية للطلاب المتخلفين، طبقا لمخطط داخلي يحدده وكيل المدرسة للمرحلة على أن تقدم تلك التقييمات بشكل إلكتروني عن بعد «Online».

إعداد تقرير متابعة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التحصيل الدراسي لتقديم الدعم المناسب

وبالنسبة للصفوف الرابع والخامس، أكدت وحدة مدارس النيل الدولية، أنه يتم إعداد مراجعات وتدريبات شاملة لنواتج تعلم الفترة الخامسة، ويتم التأكد من تغطية كل نواتج التعلم من الفترة الأولى للخامسة، مع التأكيد على التخطيط بتغطية نواتج تعلم الفترة السادسة في بداية العام القادم 2022/ 2021، بجانب إعداد تقرير متابعة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التحصيل الدراسي لتقديم الدعم المناسب.

وأوضحت أن خلال الفترة القادمة، سيتم عقد امتحان عن بعد «Online» يقيس مدى تحقق نواتج تعلم الفترة الخامسة فقط، وتحسب النتيجة النهائية للطلاب وفق متوسط درجات الطلاب عن جميع الفترات التي أداها، بالإضافة للامتحان «Online» النهائي.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع موجهي المواد بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في وضع امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل في المدارس، مع ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.