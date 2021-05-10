حريق في «روف» فندق بطنطا.. والدفع بـ3 سيارات مطافئ للسيطرة عليه

اندلع منذ قليل، حريق بالطابق الأخير «الروف» فى أحد الفنادق، فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون حدوث خسائر بشرية «إصابات أو وفيات».

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في فندق بانوراما بشارع النحاس، بمدينة طنطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة طنطا إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب حريق بالطابق الأخير «الروف» فى «برجولة خشبية» أعلى سطح الطابق التاسع بالفندق، وتم الدفع بـ 3 سيارات لقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الأماكن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.