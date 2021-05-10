حي أول طنطا: ماس كهربائي بغرفة الأسانسير سبب حريق الفندق (فيديو وصور)

كشف عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، بمحافظة الغربية عن أن الحريق الذي اندلع في فندق بانوراما بشارع النحاس بمدينة طنطا، طال عدد من «الكراسي والترابيزات» الخشبية المتواجدة في الطابق الأخير للفندق.

وأوضح داود في تصريح لـ«الوطن»، أن الحريق في الطابق التاسع، المخصص للكافتيريا، «الروف»، وتمت السيطرة على النيران بواسطة قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ3 سيارات، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقي السطح أوالطابق، حيث لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق أن سبب اشتعال النيران ماس كهربائي في حجرة الأسانسير، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التى أمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتحديد الخسائر الناتجة عنه.