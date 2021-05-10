صدم طفل وتسبب في وفاته.. حبس سائق سيارة قمامة حي غرب شبرا

قررت النيابة العامة حبس سائق سيارة حى غرب شبرا الخيمة، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ أثناء قيام السائق بالعمل على سيارة نقل القمامة بالحي بشارع أحمد عرابي.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من مرور شبرا الخيمة لفحص السيارة وحصر التلفيات التى وقعت بها من قبل الأهالي، حيث تبين من الفحص حدوث تلفيات بالزجاج الأمامى وتكسير وتحطيم الأبواب وتلف الإطارات الأمامية والخلفية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى منع الأهالى من إشعال النيران في السيارة بعد أن قاموا بإحضار البنزين وقاموا بسكبه عليها، وصرحت النيابة بدفن جثة الطفل حيث تم دفنه بمقابر اسرته صباح اليوم

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا بمصرع الطفل يوسف الشرقاوى 12 سنة إثر إصطدام سيارة تابعة لحي غرب شبرا الخيمة به أثناء رفع القمامة ليلا وتوفى في الحال.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين اصطدام سيارة رفع مخلفات تابعة لحي غرب شبرا الخيمة بالطفل أثناء حملة النظافة لرفع المخلفات من شارع أحمد عرابي الأمر الذي تسبب في وفاة الطفل وكشفت المعاينة تعرض السيارة لخسائر مادية وتكسير من قبل الأهالى عقب وقوع الحادث.

كما تبين ان السيارة حمولة 20 طن وتحمل رقم 3798 قيادة «خ.ا.أ»، سائق بالاجر اليومي وأنه قام بتسليم نفسه لقسم أول شبرا الخيمة.

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمر بفتح تحقيق في الواقعة وبيان ملابسات الحادث وتوجية الرعاية لأسرة الطفل ومتابعة إجراءات تسليم الجثة والتصريح بالدفن ومعاينة السيارة موجها العزاء لأسرة الطفل، كما كلف اللواء سامي علام رئيس حي شرق شبرا بمتابعة الحادث وإعداد تقرير مفصل عنه وتوفير الدعم اللازم لأسرة الطفل ضحية الحادث.