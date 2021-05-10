يعاني من مرض نفسي.. انتحار بائع بالخانكة

تخلص بائع من حياته، اليوم، بشنق نفسه بحبل بسقف حجرة نومه بمسكنه الكائن بقرية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بوفاة المدعو «ش. ا» 42 عامًا، بائع، مقيم الجبل الأصفر، دائرة مركز الخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وتبين أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وسبق معالجتة بإحدى المصحات النفسية من قبل عدة مرات، حتى قام اليوم بشنق نفسه بسقف حجرة نومة بمسكنه بقرية الجبل الأصفر دائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجرى سؤال الجيران الموجودين بجوار المنزل، وتبين أن المتوفى يقطن بمفرده.

في وقت سابق القي عامل بمقهي بنفسه في ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة، حيث لقى مصرعه في الحال غرقا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

شبرا الخيمة تلقى المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا من «ع ص» 29 سنة، عامل، يفيد انتحار شقيقه «ع ص» 44 سنة، عامل بمقهى، بإلقاء نفسه في ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، فانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وقوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنه أقدم على الانتحار بسبب الديون.

تم نقل الجثه إلى مستشفى ناصر العام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة