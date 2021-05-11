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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 11-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك، بشرط أن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرّض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع الأحباب أو الأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

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