8 طلاب يفوزون بالمنح الدراسية للمتميزين بالماجستير والدكتوراه في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الإثنين، أسماء الطلبة الفائزين في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والذين تم اختيارهم من ضمن الطلاب المرشحين من قبل كليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أسماء طلاب كليتي الطب والعلوم الفائزين بالمنح الدراسية للطلاب الفائقين

وفازت من كلية الطب الطالبة أبرار محمد لطفي في تخصص الأمراض المتوطنة، ومن كلية العلوم فاز الطالب أحمد عادل مرسي، ماجستير تخصص ميكروبيولوجي، والطالبة فاطمة هاني عبد الهادي، ماجستير تخصص تشريح مقارن وأجنة.

أسماء طلاب كلية الهندسة الفائزين بالمنح الدراسية للطلاب الفائقين

أما فيما يتعلق بالطلاب الفائزين من كلية الهندسة، هم الطالب محمد عبدالرحمن أحمد، ببحث عن: «مواجهة أخطار السيول»، والطالبة نورهان عبدالناصر أحمد، ببحث حول «استخدام مواد بديلة للأسمنت والرمل في البناء».

أسماء طلاب كلية الزراعة الفائزين بالمنح الدراسية للطلاب الفائقين

وفاز بمنحة الطلاب الفائقين من كلية الزراعة، الطالبة إهداء عبدالرؤوف عبدالرحمن ببحثها المقدم، تحت عنوان «إنتاج وتوصيف البلاستيك الحيوي المنتج بواسطة بعض الميكروبات»، والطالبة هند عبد المحسن حسين عبد المقصود، ببحثها المقدم تحت عنوان «تأثير الفيرميكومبوست على صحة التربة والنبات تحت ظروف محافظة الفيوم»، والطالبة وفاء سعيد محمود السيد ببحثها المقدم تحت عنوان «تحديد الجينات التي تمنح المقاومة لنيماتودا تعقد الجذور في الطماطم وفحص تعدد أشكالها الجينية».

منح الطلاب الفائزين بالمنحة مبالغ مالية شهرية لمدة عامين

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أنه يكون بذلك تم اختيار 8 طلاب فائزين، ويعتبر هذا أكبر عدد يتم اختياره للحصول على المنح الدراسية على مستوى الجامعات المصرية، نتيجة لمستوى الخطط البحثية المقدمة من الطلاب، والتي تتميز جميعها بالجانب التطبيقي، وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

25 ألف جنيه لكل فائز بمنحة الفائقين و10 آلاف للطلاب غير الفائزين

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه سيتم منح الطلاب الفائزين منح مالية شهرية تبلغ ألف جنيه لطالب الماجستير تصرف لمدة عام، وكذلك ألف جنيه لطالب الدكتوراه تصرف لمدة عامين، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه لكل طالب تصرف على دفعتين، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج سيتم صرف مكافأة مالية للطلاب غير الفائزين بالمنح الدراسية بمبلغ 10 آلاف جنيه تدفع لهم دفعة واحدة، تقديرًا لهم على أبحاثهم المقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع لجنة تقييم برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والمشكلة من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الخليلي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، وعمداء الكليات المعنية وهم الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم، والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة، والدكتورة نيفين السواح عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان هيكل المدرس بكلية الآداب جامعة الفيوم والمنسق العلمي للجامعة لحضانات الطلاب، وجمال عاشور المشرف العام للجمعية الشرعية بالفيوم.