طارق الشناوي: نهاية الاختيار توحي بوجود جزء ثالث للمسلسل

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأسبوع الأخير من دراما رمضان، يضم حشو للكلام، بجانب وجود منولوجات درامية، بحيث كل شخصية تحكي عن نفسها، رغم علم المشاهد في الأساس بهذه المعلومة، مؤكدا أن 60% من المسلسلات الدرامية حاليا، المونولوج الدرامي بها سيد الموقف.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مسلسل الاختيار غير قابل لوجود مشهد نهاية، وقد يفتح مجال لوجود جزء ثالث العام المقبل، أما مسلسل لعبة نيوتن، سيظل يطرح تساؤلات، ولن يجيب على التساؤلات التي طرحها، بجانب أن نهاية «زركش»، توضح أن أبناء الفخراني، سيحصلون على القصر، بينما النهاية الحاسمة لمسلسل القاهرة كابول، ستكون في آخر حلقة.

وأوضح طارق الشناوي، أن مسلسل هجمة مرتدة، سينتهي ببطولة للمخابرات المصرية، لافتا إلى أن هناك نجوم ظهروا هذا العام، وقدموا أداء أفضل من خلال دراما رمضان، مثل الممثل محمد محمود، وكذلك الفنانة أنوشكا، متابعا: «كريم عبدالعزيز عامل دور قوي في الاختيار، ويقدم دور ضابط مصري منضبط، يؤدي كل وجباته على أعلى وجه، وكريم عامله حلو، والرهان على أحمد مكي كان صائبا، وكمان طارق لطفي، ومنى زكي في دورها السنة دي، بشوفه أجمل أدوارها على الإطلاق، رغم تاريخها الذي تعدى 25 سنة، وفي أداء جيد لمحمد فراج وسيد رجب، وكذلك حنان مطاوع عاملة شغل عالي جدا، ميار السيد وجه قادم بقوة، ورنا رئيس أيضا وجه مبشر، وآدم شرقاوي».