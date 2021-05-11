مسلسل القاهرة كابول الحلقة 28 .. نقل منال إلى المستشفى يوم زفافها

شهدت أحداث الحلقة السابقة مسلسل القاهرة كابول وصول منال حسب اتفاقها مع الأمن المصري، إلى الشيخ رمزي في الأردن، وبدأت في إملاء شروطها للزواج ومنها قدوم والدها وأن يكون زواجها بها حفل كبير يليق بانتظارها كل هذه السنوات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 28 التي شهدت تصاعد أحداث وتشابك المواقف بين أبطاله.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 28

وطلب الشيخ رمزي من أصدقائه أبو الغريب وأبو الفرج حمايته شخصيًا، وطلب منهم أن يقوما بقتله إذا وقع في يد الأمريكان، ويجب ألا يتم منح شرف قتله لأعدائه.

يشعر الأستاذ حسن بالاكتئاب بعد سفر ابنته منال للقاء رمزي، ويزور مقر الأمن الوطني، ويشكر العميد عادل على موقفه واخبار أحمد خطيب منال بخطئه في حقها.

ويتعرض عبدالله ابن رمزي إلى محاوله اغتيال خلال انتقاله من باكستان إلي والده، لكن تكتب له النجاة، ويلتقي بوالده ومنال.

وتضع منال شروطها للزواج ومنها شبكة 120 ألف جنيه، ومهر كبير، ومنزل ضخم، حتى «تنسي موضوع المدرسة، والشغل، وتصبخ ربه منزل مع الرجل الذي تحبه، عاوزة شبكة تعوضنى عن الاستقلال المادى وحرية المرأة والكلام الفارغ اللى كنا بنحلم بيه زمان ده.. أعيش ست عادية أبسط الراجل اللى هتجوزه وأبسط نفسى»، ويوافق رمزي على طلبات منال.

وخلال مغازلة رمزي لمنال تتناول كوب من العصير، لكنها تشعر بألم شديد، يجعل نقلها للمستشفي ضروري، بينما يدخل رمزي في حالة إغماء.

ويحاول الإعلامي طارق كساب تحسين صورة والده في عيون ابنه، فيخبره أن جده بطل حارب الاحتلال وكان مقاتل عظيم.

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.