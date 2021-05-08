مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. طارق يبتز أم عبدالله للوصول لرمزي

بدأت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25، بظهور رمزي في مدينة الموصل بالعراق، معلنًا عن اختياره الخليفة وهو الهدف الذي كان يسعى إليه دائمًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25 التي شهدت تصاعد الأحداث وتشابك المواقف.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25

واشتعلت أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل القاهرة الحلقة 25، عندما شاهد والد رمزي إعلان ابنه بأنه الخليفة المنتظر، فبدأ في البكاء بشدة، وهو يشاهد ابنه يتحول لأحد أمراء الإرهاب.

فيما عبر العميد عادل عن سعادته بظهور رمزي في العراق، وهو محاط بعدد من الرجال الأشداء، لكنه لا يدرك أن هؤلاء الرجال هم عيون الأمن الوطني، وينقلون كل تحركاته إلى الضابط.

وتحاول راجية، صاحبة القناة التي يعمل بها الإعلامي طارق كساب، إقصائه عن المشهد، من خلال اقتراح عمل «بروباجندا» عن أنه تجاوز الخطوط الحمراء، ومنع ظهور البرنامج لمدة أسبوعين، وهو ما سيعود عليهم بالفائدة بسبب الإعلانات التي ستظهر في البرنامج بعد عودته.

ويحاول طارق معرفة معلومات عن الشيخ رمزي من خلال ابتزاز زوجته أم عبد الله، لكنه يفاجأ برد فعلها اللامبالي.

ويخطط النمير مساعد الشيخ رمزي عن خططه المستقبلية، وهو إقصاء رئيس التنظيم وإعادة التنظيم مرة أخرى لمساره الصحيح بعيدًا عن فكر رمزي.

مسلسل القاهرة كابول

ومسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي ينفذ بأعمال تخريبية، والآخر ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر؛ إذ يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه يظن أنّه هو من كان مستهدف قتله، لكن صديقه قُتل بالخطأ.