«السياحة» تتوقع ارتفاع أعداد الوافدين لمصر في النصف الثاني من 2021

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستكون أعلى من الأعداد التي زارت المقاصد السياحية المصرية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021.

تفاصيل عودة السياحة الروسية لمصر

وأرجعت في تصريحات لـ«الوطن»، الزيادة المرتقبة في أعداد السياح خلال الشهور المقبلة من العام الجاري، إلى عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا، فضلا عن قرب استئناف عدد من الدول لرحلاتها إلى المدن السياحية المصرية خلال الشهور المقبلة، وعلى رأسها بريطانيا، التي بدأت في تخفيف القيود الخاصة بسفر سائحيها للخارج، لافتة إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي سيسهم بشكل كبير في جذب أعداد كبيرة من السياح لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر، منذ يوليو 2020، حتى أبريل الماضي، بلغ نحو 3.5 مليون سائح، بإيرادات سياحية بلغت نحو 3.2 مليار دولار، وتابعت: «نحو مليون و400 ألف سائح منهم زاروا المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد مثل الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان».

تطعيم العاملين بالسياحة

وأشارت «شلبي» إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، تسير بشكل جيد للغاية حيث جرى تطعيم نحو 90% من العاملين بفنادق شرم الشيخ، كما جرى تطعيم أعداد كبيرة من العمالة الفندقية بالغردقة، لافتة إلى وجود تنسيق تام بين مسؤولي وزارة الصحة والسكان، ووزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية، للانتهاء من تطعيم كل العاملين في أقرب وقت، موضحة أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالجرعة الأولى من اللقاح قبل نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، البالغ عددهم نحو 100 ألف عامل بدأت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي.