تجهيز 2200 مسجد لصلاة عيد الفطر بالقليوبية.. تعرف على الضوابط

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي جرى تكوينها من أول شهر رمضان وحتى الرابع عشر من مايو، الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى تجهيز 2200 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف أبو السعود، أنه جرى التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، واصطحاب المصلى الشخصي أيضا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس هذه الفترة، وذلك في ظل استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد استعدادا لاستقبال المصلين يوم العيد.

تعرف علي مدة تكبيرات العيد بمساجد القليوبية

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بأن لا تزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.

ووجه وكيل الوزارة، جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد عند غروب شمس آخر يوم فى رمضان بالمرور بجميع الأماكن لرصد أية محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف لتعليمات ديننا والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

تكليفات برصد أي مخالفات في عيد الفطر

وكلف وكيل الوزارة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية التي يترأسها وتكثيف العمل في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة بتاريخ 14 مايو الجاري.

ووجه باقة من التهاني والتبريكات لوزير الأوقاف ومحافظ القليوبية وجموع الشعب المصري عامة والشعب القليوبي خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله، أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

موعد صلاة العيد بالقليوبية

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أنحاء محافظة القليوبية وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:27 صباحا

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالقليوبية

:1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.