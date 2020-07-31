هدوء في القليوبية بأول أيام العيد وغلق الكورنيش بمدن المحافظة

شهدت قرى ومدن محافظة القليوبية، هدوءا تاما خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث اكتفى المواطنون بنحر الأضاحي، فيما جرى إغلاق الطرق المؤدية لمناطق الكورنيش ببنها وشبرا منعا للتجمعات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، وضع حواجز مرورية بكورنيش النيل بالقناطروبنها وشبرا الخيمة، وعدم السماح بانتظار السيارات به مع توفير المسارات البديلة.

وأشار اللواء محمد سالم، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إلى أنه جرى شن حملة موسعة تم خلالها إخلاء الميدان من كافة الإشغالات، ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل ووضع مصدات خرسانية أمام قصر الثقافة حتى الميدان لمنع التجمعات الشبابية والعائلية.

شهدت بعض شوارع القليوبية، جلوس العديد من الأسر أمام منازلهم حتى الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك احتفالا بالعيد وانتظارا لذبح أضاحيهم.

كما احتفل الأطفال على طريقتهم الخاصة، وانتشروا في الشوارع بعد ارتدائهم ملابسهم الجديدة، ومنهم من فضل ركوب الدرجات وشراء الألعاب ورغم ارتفاع درجات الحرارة. بينما لجا بعضهم إلى إقامة مهرجان للألوان تعبيرا عن فرحتهم.