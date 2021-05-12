غرفة المنشآت: الفنادق جاهزة لاستقبال المصريين والأجانب فى إجازة العيد

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية مستعدة لاستقبال السياح المصريين والأجانب خلال إجازات عيد الفطر المبارك، موضحا أن كافة الشواطئ وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق ستكون مفتوحة للنزلاء مع الالتزام بتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والوقائية.

لجان تفتيشية مفاجئة

وأشار عاقل فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك لجان سرية تابعة لوزارة السياحة والآثار ستقوم بجولات تفتيشية مفاجئة علي المنشآت الفندقية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، محذرا الفنادق التي ستخالف تلك الإجراءات من أنها ستتعرض لعقوبات تصل حتي غلق المنشآة وإلغاء الترخيص.

إقبال جيد من المواطنين

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن هناك إقبال جيد من المواطنين المصريين على قضاء إجازات عيد الفطر المبارك بالمدن السياحية وبخاصة شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة والإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، مشيرا إلي أن طول فترة الإجازة وارتفاع درجات الحرارة وعدم عقد امتحانات للطلاب فضلا عن التطبيق التام للضوابط الاحترازية والوقائية بالفنادق ساعد المواطنين علي اتخاذ قرار قضاء الإجازة بالمدن السياحية الشاطئية.

ولفت إلي أن استمرار مبادرة «شتي في مصر»، حتي نهاية شهر مايو الجاري يشجع الأسر المصرية علي السفر للمدن السياحية والاستفادة من الأسعار الجيدة التي تقدمها الفنادق المشاركة في المبادرة، موضحا أن العديد من الفنادق فئة 4 نجوم بشرم الشيخ وغير المشاركة بالمبادرة، طرحت حوافز سعرية لتشجيع المواطنين المصريين على زيارتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن ناحيته، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنه من المتوقع ارتفاع نسب إقبال المواطنين على المدن السياحية والفندقية، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمدارس بالنسبة لسنوات النقل، إضافة إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن المصرية آمنة صحيا وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وتابع: «أن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، قدمت عروض سعرية وتخفيضات لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك».