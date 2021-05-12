محمد رمضان يطرح كليب فيرساتشي بيبي اليوم: صيف سعيد عليكم

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» موعد طرح أحدث فيديو كليب له، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب «رمضان»: «النهارده 1 ظهراً بتوقيت القاهرة كليب ڤيرساتشي بيبي على قناتي الرسمية يوتيوب Versace baby عيد فطر مبارك وصيف سعيد عليكم ثقة في الله نجاح».

ويشارك محمد رمضان في مسلسل «موسى»، بدور البطولة مع سمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

ويعرض مسلسل موسى على قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، الحلقة 25 من مسلسل موسى، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

تدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الأربعينات والخمسينات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته، على حب الوطن والتضحية، فينشئ مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، ليدافع عن شقيقه ونفسه مما تعرض له منهم، ويحدث الفيضان ويضطر إلى السفر مع والدته إلى الجيزة ثم يبدأ بالعمل هناك وتتوفى والدته، وتنقلب حياته رأسا على عقب، بعد التقائه بإحدى السيدات ويعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

وسبق وحكى ناصر عبدالرحمن مؤلف مسلسل موسى لـ«الوطن» عن تفاصيل شخصية موسى بطل المسلسل حيث وصف الدور بأنه قبطان سفينة يبحر من الجنوب للشمال، ويتعرض لمخاطر وأمواج وصعوبات شديدة جديدة، حتى يستطيع أن يرسى بالسفينة ويخرج من بحر الألغام والمتاعب والأحداث الدامية إلى بر الأمان.