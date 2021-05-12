تبدأ من 17 جنيها.. أسعار مخفضة لأسماك عيد الفطر بالإسكندرية

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، كمية من الأسماك داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بالمدينة الساحلية، قبل ساعات من عيد الفطرحيث يبدأ سعر الكيلو بـ17 جنيها، وهي أسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، محدودي الدخل على الشراء.

وقال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير كافة لوازم عيد الفطر 2021 بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق.

وأوضح أنه يتم عرض كميات من اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والأسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بأسعار المخفضة.

وترصد «الوطن» أسعار أسماك ولحوم عيد الفطر 2021، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

أسعار دواجن عيد الفطر

سعر الدجاجة وزن واحد كجم ٣٥جنيها

سعر الدجاجة وزن ١.١٠٠ كجم ٣٨.٥ جنيها

سعر الدجاجة وزن ١.٢٠٠ كجم ٤٢ جنيها

وزن الدجاجة وزن ١.٣٠٠ كجم ٤٥.٥٠ جنيها

أسعار لحوم عيد الفطر

سعر الكجم لحوم سودانى ٨٥ جنيها

سعر الكجم لحوم مجمدة ٦٨ جنيها

أسعار أسماك عيد الفطر

رنجة بطارخ سعر الكجم ٣٥ جنيها

السردين سعر الكجم ١٧ جنيها سمك شاخورة سعر الكجم ٣٠ جنيها

سمك ماكريل سعر الكجم ٢٨ جنيها

سمك مكرونة سعر الكجم ٢٨ جنيها

جمبرى سعر الكجم ١٢٥ جنيها

سمك بربون سعر الكجم ٦٥ جنيها

سمك موسى سعر الكجم ٨٥ جنيها

دقيق عبوة ٢ كجم ١٤ جنيها

دقيق عبوة كجم ٧.٥ جنيها

بالإضافة لتوافر الزيوت والسمن والمكرونة والأرز والسكر والبيض والخضر والفاكهة بأسعار تنافسية طبقا للصنف.