ردد دعاء آخر يوم رمضان.. اللهم اختمه لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة

يبحث العديد من المسلمين عن دعاء آخر يوم رمضان لتوديع الشهر المبارك بترديد الأدعية التي يتقرب بها المسلم لله عز وجل، وذلك لغفران ذنوبهم وعتق رقابهم من النار.

وبالنسبة لـ دعاء آخر يوم رمضان، فمن الممكن أن يردد المسلم اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

وعن دعاء آخر يوم رمضان، فيوجد العديد من الأدعية التي يجب على المسلم تردديها ومنها: «اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعوذ بوجهك الكريم أن تغيب الشمس من هذا اليوم، أو يطلع الفجر من هذه الليلة، ولك في قبلي ذنب أو تبعة، تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك».

دعاء آخر يوم رمضان

وفيما يتعلق بـ دعاء آخر يوم رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد: يا ملين الحديد لداوود، يا كاشف الكرب العظيم عن أيوب، صل على محمد وعلى أهل بيت محمد وهب لي فكاك رقبتي من النار وكل تبعة وذنب لك قبلي، واختم لي بالرضا والجنة، يا الله يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما.

أدعية في شهر رمضان

وبشأن دعاء آخر يوم رمضان، يجب علي المسلم أن يردد: اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى واختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، وأهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.

دعوة الصائم لا ترد

ويعتبر شهر رمضان بأكمله وقت للدعاء، وخاصة للصائم، وذلك لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.