أبرز الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين»

شهدت الوحدات السكنية، الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحاورها الثلاثة «محور منحفضى الدخل - محور الإسكان المتوسط - محور الإسكان فوق المتوسط» اهتمام حكومي كبير، خلال الأيام القليلة الماضية.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز الاستعدادات الخاصة، بتنفيذ هذه الوحدات، تمهيدا للانتهاء من تنفيذها، وهي كالتالي:

1- عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

«الجزار» يتابع الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

2 - أكد «الجزار» أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لجميع المواطنين الراغبين.

3 - وجه الدكتور عاصم الجزار، بوضع جداول زمنية محددة لجميع خطوات تنفيذ الوحدات «الطرح – الإسناد – التنفيذ»، وتواريخ انتهاء تنفيذ الوحدات المقررة.

عاصم الجزار: المبادرة الرئاسية تهدف لتوفير وحدات سكنية لكل المصريين

4 - استعرض الوزير موقف اختيار مواقع الأراضي التى ستقام الوحدات عليها وتخطيطها؛ إذ تم البدء في أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بعدد من المواقع.

موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين

5 - استعرضت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف نتائج فرز طلبات الحاجزين ممن سددوا مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وسجلوا طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق.

6 - يجرى الآن الانتهاء من فرز وفحص ملفات الحاجزين.

عدد الحاجزين بالمبادرة الرئاسية بلغ 305 آلاف حاجز

7 - بلغ حتى الآن عدد المنطبق عليهم الشروط، وسددوا الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية، نحو 210 آلاف عميل، بينما بلغ عدد الحاجزين نحو 305 آلاف حاجز.

8 - استعرض الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواقع الأراضى المقترحة داخل المدن الجديدة لتنفيذ الوحدات السكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الوحدات السكنية.