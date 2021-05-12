ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة:43 شهيدا منهم 13 طفلا و3 سيدات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا و3 سيدات و296 إصابة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنَّ غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة، وإصابة 6 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

وكانت غارتين استهدفتا دراجة نارية شرق خان يونس وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفرق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة 3 آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعًا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.