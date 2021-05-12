بعد ذكره في الاختيار 2.. 10 معلومات عن سلاح الدوشكا: يُصنع في باكستان

يكشف مسلسل الاختيار الجزء الثاني، عن العديد من المؤامرات التي كانت تخطط لها جماعة الإخوان الإرهابية بعد عزلها من الحكم عقب ثورة 30 يونيو، حيث ظهر خلال الحلقة 28 من المسلسل خطة الجماعة الإرهابية في التعاون مع إحدى الدول الأجنبية باغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي باءت بالفشل كالعادة.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن سلاح الدوشكا الذي يعد من أهم الرشاشات الثقيلة المضادة للطائرات، والتي جاءت كالتالي:

1. صمم سلاح «الدوشكا» اللواء السوفيتي فاسيلي دجتيريوف، وطوّره بالتعاون مع مصمم الأسلحة جينادي شباجين.

2. يتم من خلاله إطلاق رصاص عيار 12.7x108 مللم بسمك الدرع الذي يتم اختراقه من مسافة 500 متر - 16 مم والذي يستخدم في الوقت ذاته ضد المشاة.

3. يتم تصنيع سلاح الدوشكا في الصين وباكستان وإيران، كما حظي بشهرة كبيرة في العديد من الدول الأجنبية وبعض الدول العربية ومنها مصر خلال السنوات الأخيرة.

4. ينصب سلاح الدوشكا على ظهر المدرعات والسفن الصغيرة الحجم، ويتم استخدامه كسلاح مضاد للطائرات ولدعم المشاة.

5. نجح مصممه في تصنيعه عام 1930 وأنتج السلاح بكميات صغيرة خلال الفترة 1933-1935.

6. كان يتم تغذية البندقية من طبل بـ30 طلقة فقط، ومن ثم وضعت شركة Shpagin آلية تغذية بشريط حزامي يحتوي على 50 طلقة في عام 1938، وتم اعتماد البندقية دوشكا عام 1938.

7. أصبح السلاح السوفيتي مدفع رشاش ثقيل في الحرب العالمية الثانية، مثل ما يعادله في الولايات المتحدة، براوننج M2.

8. في الحرب العالمية الثانية تم تركيبه على قباب الدبابات (IS-2) والمدافع ذاتية الحركة ISU-152، باعتباره سلاح دعم للمشاة الثقيل.

9. للرشاش مواصفات عديدة حيث إنّ من العيار 12.7 مم طولي و1625 مم، وتصل سرعة الرمي فيه إلى 125 طلقة دفعة واحدة في الدقيقة، بسعة مخزون 50 طلقة، ووزن 34 كجم ويحمله فردان.

10. يتميز الرشاش بأنّه ذو سمك لدرع يتم اختراقه من مسافة 500 متر - 16 مممدى الرمي - 3500 متر، وارتفاع للأهداف الجوية المصابة 2500 متر.