لماذا ارتدى «أشعياء» ملابس كهنوتية بعد إعدامه رغم شلحه؟ كاهن يجيب

حالة من الجدل، سرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تدول صورا من جنازة الراهب المشلوح أشعياء المقاري عقب إعدامه، وهو يرتدي ملابس كهنوتية، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: «من وراء السماح له بارتداء ذلك الملبس رغم شلحه؟»، ناهيك عن عودة التساؤلات حول عدول القيادة الكنسية عن شلحه قبل وفاته.

عضو لجنة خدمة السجون: عائلته من قاموا بذلك

وقال القس أفرايم صالح، راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب بوادي النطرون، وعضو باللجنة المجمعية لخدمة السجون، وأحد المسؤولين عن تلك القضية الخاصة بإعدام الراهب أشعياء المقاري، أن من قاموا بذلك الفعل هم أسرته دون الرجوع إلى القيادة الكنسية، نافياً صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن البابا تواضروس الثاني أو الأنبا باخوميوس مطران البحيرة قد سمح لهم بذلك.

وأوضح القس أفرايم، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ما حدث كان نتيجة تلاعب أحد أفراد أسرة الراهب اشعياء المقاري، بكلام من القمص داود الذي أخذ اعترافه، وباستغلال من مساعدة الأنبا باخوميوس لهم.

أسرة الراهب المشلوح تواصلت مع الأنبا باخوميوس بعد إعدامه

وقص عضو اللجنة المجمعية لخدمة السجون، تفاصيل قصة إلباس ذلك الراهب المشلوح الزي الكنسي عقب إعدامه، حيث أنه تم إبلاغ أسرة الراهب بتنفيذ حكم الإعدام فلم يجدوا أفضل من نيافة الأنبا باخوميوس للجوء إليه، وتعامل الأنبا باخوميوس معهم بمنتهى الأبوة فأمر نيافته بتسهيل كافة العقبات وتوفير سيارة لنقل الجثمان إلى بلدته، وهو ما يفعله نيافته دائما مع أي شخص أو أسرة تلجأ إليه.

تلاعب من أحد أفراد عائلة الراهب أشعياء

وأكد أن أحد أفراد عائلة الراهب أشعياء طلب مقابلة أبونا داود، الذي أخذ اعترافه قبل إعدامه، وطلب منه كلمة تعزية لوالدة الراهب أشعياء، وقام بتسجيل كلمة التعزية بالموبايل الخاص به و ذلك لتعزية الوالدة، ثم قام بنشرها على النت مع كتابة أن أبونا داود أب اعترافه.

ومن ثم قام نفس الشخص بالإتصال بمشغل داخل إبراشية البحيرة لشراء «تونية وبرنس» و تم إلباسهم للراهب أشعياء، ثم قام هذا الشخص بالإدعاء بأن الأنبا باخوميوس هو من أمر بإلباس الراهب هذا الزي والصلاة عليه به.