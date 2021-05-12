بعد عرضه بـ«الاختيار 2».. «تذكرتي» تكشف دورها في إحباط تفجير الاستاد

أظهرت حلقة أمس من مسلسل «الاختيار 2»، أهمية تجربة «تذكرتي» بمصر ومساعدتها للأجزة الأمنية في إحباط أكبر عملية إرهابية، كانت تستهدف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 باستاد القاهرة، واستعانت الأجهزة الأمنية ببطاقة المشجع لتحديد كود العنصر الإرهابي الموجود داخل الاستاد ومعرفة بوابة دخوله والقبض عليه.

وقال خالد عزيز، المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي ومدير المشروع الخاص بكأس الأمم الأفريقية، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إنّ تجربة تذكرتي كانت ناجحة جدا، وكان هناك تحدٍ كبير بتطبيق المنظومة في وقت قصير جدا، وهي المنظومة التي جرى تطبيقها في روسيا بكأس العالم واستغرق تطبيقها عام ونصف العام، ولكن بيد شباب مصر جرى تطبيق المنظومة في 47 يوما.

وتابع أنّ المنظومة ليست مجرد ويب سايت يتم التسجيل عليه ثم يتم طباعة ID، لكنه أكبر بكثير من ذلك، فهو سيستم كبير للغاية به ربط مع أنظمة أخرى، وهناك تضافر بين أجهزة كثيرة للدولة به، وهناك ربط مع الأحوال المدنية للكشف عن الأسماء.

وأوضح المدير الاقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي، أنّ الشركة المصرية للاتصالات بذلت جهدا كبيرا، فضلا عن نظام بصمة الوجه بالاستاد التي كانت تلتقطها الكاميرات، فمنظومة تذكرتي ليست مجرد منظومة تنظيمية، لكنها كانت مهمة جدا أمنيا، وكشفت عن الكثير من أحداث الشغب، وليست فقط العملية التي تم ذكرها في مسلسل «الاختيار 2».

وشرح المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي، أنّ دور التكنولوجيا وهدفها الرئيسي في منظومة تذكرتي، محاربة العنف والإرهاب بطريقة لا يشعر بها المواطن: «كان في ناس لابسة كاميرات برة الاستاد، كنا مديينهم نضارات عبارة عن كاميرات بتسجل كل حاجة لايف، وكان لازم نتحقق من البطاقة وهوية المشتركين بمنظومة تذكرتي».

وكشف المدير الإقليمي للشركة المنفذة لنظام تذكرتي: «كنا بنسجل بصمات وجه اللي داخلين يحضروا، بحيث نقدر نتعرف على أي حد يدخل بسهولة ونقدر نحدد مكانه جوا الاستاد لو احتاجنا لكدا حتى لو غيّر شكله وعمل دقن».