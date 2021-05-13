حظك اليوم الخميس 13-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الميزان الوسطية والاعتدال في كل مناحي حياتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط جيدًا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرًا جديدًا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.