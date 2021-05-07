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حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 07 مايو 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأنه لا يحب الكذب أو الخيانة، كما أنّه يهتم بالجمال الداخلي أكثر من الخارجي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك ألا تترك نفسك للانفعال والغضب، وكن يقظا لتحمي حقوقك ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سوزان تميم، ويوافق تاريخ ميلادها 23 سبتمبر.

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