تذكرتي: التكنولوجيا أحبطت كارثة إرهابية محققة في بطولة أمم إفريقيا

كشف المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى لشركة «جى إي تي» المنفذة لنظام تذكرتي، أن ما تناوله مسلسل الاختيار 2، هو ما حدث بالفعل، ونجحت الجهات الأمنية في التعامل مع الموقف بهدوء، دون إثارة أي مشكلات، موضحا الكواليس التى شهدها استاد القاهرة في مباراة الافتتاح بأمم أفريقيا للكبار 2019، ونجاح مصر في السيطرة على كارثة كانت ستتسبب في أزمة لسنوات طويلة.

التكنولوجيا فى مواجهة الإرهاب

وأضاف عزيز لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية، أكدت أكثر من مرة على أن التكنولوجيا ستكون أداة من أدوات الدولة فى مكافحة الإرهاب، وهو ما حدث بالفعل خلال بطولة أمم إفريقيا التي نظمتها مصر بكل حرفية واقتدار، موضحا أن استخدام نظام تكنولوجي متطور خلال بطولة أمم إفريقيا، ساهم بكل قوة فى إحباط محاولات إرهابية خطيرة، ومحاولات شغب أيضا.

نظام تذكرتي مرتبط بأنظمة أجهزة الدولة

وأشار إلى أن نظام تذكرتي، مرتبط بالكثير من الأنظمة الأخرى في أجهزة الدولة، لذلك كان يتم إنشاء الحساب من خلال التأكد من اسم الأم، لعدم وجود أي أخطاء، وأن يكون كل البيانات الخاصة بكل شخص صحيحة.

وأكد أنه كان هناك حالة من الاستغراب بين الجماهير التي كانت ترغب فى مشاهدة بطولة أمم إفريقيا، عند التقدم للحصول على FAN ID، قائلا: «الناس كانت بتقول إن الموضوع عبارة عن ماتش كرة وتذكرة وخلاص، ليه كل البيانات والتفاصيل دي»، موضحا أننا كنا نتأكد بشكل صحيح من كل البيانات الخاصة بكل مواطن، بهدف التأمين الكامل للمنظومة.

مجهود ضخم لإنشاء البنية التحتية لمشروع تذكرتي

وتابع عزيز، أن هناك مجهود ضخم تم بذله، في إنشاء البنية التحتية، من خلال كابلات الفايبر التى أنشأتها المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى تأمين المنظومة رقميا بشكل قوى من أي هجوم سيبراني.

100 نظارة يرتديها المنظمين استخدمت ككاميرات مراقبة

وتابع عزيز قائلا: «هناك شيء لا يعرفه الناس عن سيستم تذكرتى، النظام كان عبارة عن FAN ID، مربوط ببوابات الدخول عن طريق باركود، يحتوى على بيانات الشخص، هذه البيانات مربوطة برقم يتم الدخول به على قاعدة البيانات الأساسية، تعرف من خلاله كل المعلومات عن الشخص بكل دقة، مكان دخوله ومكان جلوسه، لكن هناك سؤال، هل تستطيع أن تعرف شكله، بالفعل نعم، وهذا ما لا يعرفه الناس، حيث يتم ذلك عن طريق أكثر من 100 نظارة كان يرتديها المنظمين، تسجل الأحداث بشكل مباشر «لايف»، دون أن يشعر الجمهور بأى شيء، وهو ما ساعد بشكل واضح فى تأمين الاستاد بكل قوة.

استخدام بصمة الوجه عبر كاميرات مثبته وطائرة للتأكد من الحضور

وكشف «عزيز»، عن استخدام بصمة الوجه عبر كاميرات متطورة مثبتة وطائرة، تقوم هذه الكاميرات بالتقاط صور للجمهور، يتم إرسالها إلى قاعدة البيانات، وتحليلها، للتأكد من الحضور عبر ربط كل البيانات ببعضها، ما ساهم ذلك في إحباط محاولات شغب ومحاولات إرهابية محققة.

وتابع خالد عزيز، أن نظام تذكرتي ليس نظاما لحجز التذاكر فقط، بل سيستم متكامل، من حجز تذاكر وبطاقة مشجع شاملة على بيانات كاملة للمواطن، إلى جانب تسهيل الدخول والخروج، والقضاء على زحام الطوابير، والقضاء أيضا على السوق السوداء، موضحا أن نظام تذكرتي في روسيا، تم تصميمه وتجهيزه فى أكثر من سنة ونصف، بينما فى مصر تم تصميمه فى 47 يوما فقط، وهذا رقم قياسي، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، الذى طلب تجهيز السيستم في أسرع وقت.

ولفت إلى أن هناك عدة دول عربية وأفريقية، طلبت الاستعانة بنظام تذكرتي، الذي تم تصميمه بأيادٍ مصرية 100%، لكن فيروس كورونا تسبب فى تأجيل الأمر لفترة، وفور عودة الأمور لطبيعتها، سنطبق السيستم في أكثر من دولة.