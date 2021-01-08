شروط التسجيل للحصول على بطاقة تذكرتي لغير المصريين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 في نستختها الـ27، والتي من المقرر إقامتها من 13 يناير وحتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر حتى الوقت الحالي، وفقا للقائمين على البطولة، أن تصل نسبة المصريين والأجانب المشجعين لـ32 منتخب المشاركين بالبطولة بين 20 و30%؜، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

ومن بين الشروط التي أقرتها بطولة اليد أن يتم التسجيل للحصول على بطاقة تذكرتي حتى لمن هم غير المصريين.

ووفقا للموقع الرسمي للبطولة، فإن هناك 3 شروط للتسجيل للحصول على بطاقة تذكرتي يجب أن تتوفر وهي:

- يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري.

- يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني.

خطوات التسجيل في «تذكرتي» لحضور المباريات

- أولا: لابد من فتح الموقع الرسمي لبطولة اليد على شبكة الإنترنت.

- ثانيا: اختار تبويب التذاكر في أعلى الصفحة والذي ينقلك بشكل مباشر لموقع تذكرتي.

- ثالثا: لابد أن تعلم أنه إذا كنت مسجل من قبل في تذكرتي فكل ما عليك هو إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور فقط.

- رابعا: في حالة الاشتراك لأول مرة في تذكرتي ففي هذه الحالة لابد أن تختار الجنسية سواء مصري أو أي جنسية أخرى في البداية حتى ينقلك للخطوة التالية.

- خامسا: لابد من إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة ومن بينها رقم الهاتف الذي ترسل من خلاله كود التسجيل للمصريين والبريد الإلكتروني لغير المصريين.

- سادسا: الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل والتي تقوم فيها برفع صورة لبطاقة الرقم القومي على الموقع وصورة شخصية للمشجع المصري أو صورة جواز سفر ساري مع إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء وذلك للأجانب، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة سيتم استخراج بطاقة FAN ID التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة.