موافي يحذر من «كثرة الأكل في العيد».. ولمرضى الكبد: ابتعدوا عن الكحك

نصح الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، جمهور برنامجه «ربي زدني علمًا»، في آخر حلقات البرنامج الذي يذاع في شهر رمضان الكريم، بأن يجعلوا «العيد شيك، وبلاش أكل كتير وبلاش زيارات ومحدش يقول ده قطع لصلة رحم، لأن الظروف الصحية التي نعيشها تمنع التزاحم، وخلوا التهئنة في العيد بالتلفون».

كما نصح «موافي» في حلقة اليوم، من برنامجه المذاع على فضائية «صدى البلد»، مرضى السكري والضغط والكبد بعدم تناول «الكحك»، مضيفا: «مينفعش تقول هاخد واحدة، إنت لو فتحت العلبة هتلاقي نفسك خلصتها، من الأول كده ابعد عن العلبة دي»، مشيرا إلى أن شهر رمضان انتهى و«اللي مقدرش يصوم بسبب المرض ميضايقش، هذا تيسير من الله، وهو من وضعه».

وتحدث أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، عن مرض السكري، مشددا على أنه «مش ارتفاع السكر في الدم، ولكنه خلل في التمثيل الغذائي للنشويات وقد يصحب هذا الخلل خلل آخر في التمثيل الغذائي للبروتينات، يعرف بتأثيره على الأوعية الدموية والأعصاب».

وتابع بأنه من الممكن حدوث مضاعفات مرض السكري للمريض قبل ارتفاع نسبة السكري، موضحا أن الإنسان يمكن أن يصاب بالتهاب أطراف الأعصاب قبل ارتفاع السكري في الدم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر نادر الحدوث، وهذا يحدث في الأسر التي ينتشر بها هذا المرض.

وقدم الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد» الفضائية، طوال شهر رمضان، وتحدث خلاله عن العديد من الأمراض التي يصاب بها الناس، وأجاب على أسئلة المشاهدين أيضا.