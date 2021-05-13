أهالي دمياط يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة

أدى أهالي دمياط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبري بالمحافظة مع الالتزام بالإجراء الاحترازية التي أقرتها الأوقاف حفاظا على سلامة المواطنين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتحدث الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط، خلال خطبة العيد بمسجد البحر عن فضل الأعياد والدروس المستفادة من الصيام، ووفقا لسلامة فلم تشهد صلاة العيد اليوم في دمياط أي مخالفات للإجراءات الإحترازية.

الأعياد لصلة الرحم والصيام لتعلم الصبر

وأضاف سلامة أن الأعياد تعد فسحة ترفيهية بعد صيام طويل و فرصة للتواصل بين الأرحام وصلة الرحم بين أفراد العائلة كما أوصانا بها ديننا الحنيف، أما عن الدروس المستفادة للصيام فهو يعلم الناس الصبر ونحن في قلب محنة يشهدها العالم كفيروس كورونا كما أن الصيام يعلم الناس البعد عن الشهوات والمعاصي و وقاية من الذنوب.

إجراءات يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر المبارك 2021

واتخذت مديرية أوقاف دمياط برئاسة الشيخ محمد محمد سلامة، عدة ضوابط لحضور المصلين لصلاة العيد بمساجد المحافظة، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورصدت «الوطن» الضوابط الـ15، التي أقرتها مديرية أوقاف دمياط، لحضور صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، حيث ستتم الصلاة في 900 مسجد.

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وتتمثل ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بدمياط في:

1- ارتداء الكمامة.

2- اصطحاب المصلى الشخصي.

3- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4- استمرار عدم فتح دورات المياه.

5- استمرار عدم فتح الأضرحة.

6- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

8 - مراعاة الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أي كان نوعها على الإطلاق.

9- قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

10- فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة.

11- تعليق كل الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

12- التنبيه على جميع العاملين بالمساجد بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

13- عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام العيد.

14- الزام كل الإدارات الاستمرار في تنظيم حملات نظافة وتطهير وتعقيم موسعه بجميع المساجد والزوايا والملحقات وأسطح المساجد مع التصوير ورفع الصور على غرفة عمليات المديرية.

15- إلزام مديري الإدارات والمفتشين بالمرور المكثف على جميع المساجد لمتابعة الإجراءات الاحترازية ويتم عمل اجتماع الأئمة على مراحل ويتم إلزام جميع الأئمة والعمال بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

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