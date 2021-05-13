الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي يرحل راكبة برازيلية مصابة بكورونا

رحلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، راكبة برازيلية الجنسية على متن رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من أسطنبول، فور وصولها المطار، على نفس الرحلة، بسبب ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك عقب الانتهاء من خضوعها للاختبار السريع ID NOW COVID-19 Test داخل صالات المطار.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي ، أنه أثناء إنهاء إجراءات سلطات الحجر الصحي بالمطار، لفحوصات الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من أسطنبول، وكان على متنها 150 راكبا، تبين إيجابية مسحة الراكبة البرازيلية، فتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الراكبة على الرحلة نفسها، حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.