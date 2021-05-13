مخرج «نسل الأغراب» عن قتل أبطال المسلسل: الناس عيزاني أكرمهم ولا إيه؟

علّق المخرج محمد سامي، على الانتقادات التي طالت مسلسل «نسل الأغراب» بسبب زيادة حالات القتل في نهاية أحداث المسلسل، قائلا: «أقدم مسلسلاً به خارجين عن القانون، لذلك في النهاية من قتل يُقتل، وإعدام البطلين في الحلقة الأخيرة، أمر طبيعي».

وأضاف سامي لـ«الوطن»: «الناس كانت مستنية مني أكرمهم يعني ولا إيه؟.. مطلوب مني بعد الدم اللي عملوه وإراقة الدم أعملهم تكريم، أكيد هياخدوا في النهاية ما يستحقوه وهو الإعدام شنقا بعد الخراب الذي ارتكبوه، فهم مفسدين في الأرض».

وأضاف مخرج مسلسل «نسل الأغراب»: «قدمت مسلسلا فكرته قائمة عن ناس تُدعى (الأغراب)، حاولوا السطو على إحدى البلدان وسعوا فيها فسادًا وحروبًا، ونقلوها من مكان آمن لآخر أبعد ما يكون عن الأمان، وقد أقصد بـ(الأغراب) أشخاص كثيرين، ومن الوارد أن أقصد بها أرض أو أشخاص يتشابكون طوال الوقت على شيء ليس ملكهم، حتى وإن اضطرتهم الظروف لقتل أبرياء، لذلك تكون نهايتهم الإعدام هي النهاية المُرضية لي».

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «نسل الأغراب» للمخرج محمد سامي، مقتل 7 من الأبطال، حيث كانت البداية بقتل «حمزة»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مالك، على يد «غفران الغريب»، الذي قتل بعد ذلك رئيس المباحث «علي الغريب»، وقتل «عساف الغريب» الغجري «بكري زلط» ووالده رميا بالرصاص، كما قتل العمدة «حسيب» و«سعادة» شقيق «غفران»، ومساعده، وفي النهاية تم الحكم بالإعدام على «غفران» و«عساف».

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وإدوارد ونجلاء بدر وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.