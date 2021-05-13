«المنتزه الطبية»: 41 شخصا تلقوا لقاح كورونا في أول أيام العيد

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، حيث جرى تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقالت إيمان محمد، مديرة منطقة المنتزه الطبية، إنّ مركز طب أسرة العمراوي من أوائل المراكز التي أتاحت التطعيم على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث يشهد المركز إقبالا كبيرا، وفي شهر رمضان كان هناك تردد كبير للغاية، والعمل يستمر للعاشرة مساء وفي بعض الأحياء يمتد للحادية عشرة مساء حتى الانتهاء من الأعداد الموجودة.

وأضافت «محمد»، خلال لقاء ببرنامج «الآن» المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ العمل مستمر في عيد الفطر المبارك حتى التاسعة مساء، والأطقم الطبية موجودة ويتم تقسيم العمل بشيفتات ونبطشيات، والإقبال أقل نسبيا، حيث جرى تطعيم 41 حالة اليوم، رغم الإجازة، منوهة بأنّ عدد المسجلين بالمركز 240 حالة.

وأكدت أنّه لم يتم رصد أي حالات لأعراض كبيرة جراء التطعيم، سوى بعض الأعراض الخفيفة التي تظهر بعد تلقي أي تطعيم، مثل ارتفاع في درجات الحرارة أو تكسير في الجسم، وتستمر يوم أو يومين ثم يكون الشخص بعد ذلك متعافٍ، لافتة إلى أنّ الطبيب هو من يحدد نوع اللقاح حسب الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.

من جانبه، وجّه كيرلس عزت، المشرف العام على مراكز اللقاحات في قنا، الشكر لمحافظ قنا أشرف الداودي، على افتتاحه 7 مراكز صحية اليوم، ما كان له أثر بالغ للتيسير على المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشار خلال لقاء بالقناة، إلى أنّه لم يتم ملاحظة تعرض أي شخص تلقى اللقاح لأعراض مزمنة كبيرة، ويتم تحديد نوع اللقاح من خلال طبيب الموافقة المستنيرة، بعد الحصول على معلومات وبيانات مع الشخص، وعلى هذا الأساس يتم تحديد نوع اللقاح حتى لا يتسبب في أي مضاعفات.